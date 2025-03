Falschparker und Temposünder: In diesen Straßen in Wernigerode werden die meisten Knöllchen kassiert

Wernigerode. - So manche Verkehrssünder in Wernigerode sind besonders dreist: Sie parken ihr Auto dort im Halteverbot, wo es Ordnungshüter nicht übersehen können: Rund um das Ordnungsamt und das Polizeirevier am Nicolaiplatz. Wer dabei erwischt wird, muss tief in die Tasche greifen - und nicht nur dort.