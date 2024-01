Viele Wernigeröder erwarten 2024 Baustellen vor ihrer Haustür. Die Stadtwerke bauen ihr Fernwärme-Netz aus. Die Nachfrage nach einem Anschluss ist groß. Was Anwohner wissen müssen.

Mit Karte: Neue Baustellen in Wernigerode - wo 2024 gebaut wird

Fernwärme-Ausbau in Wernigerode

Fernwärmeausbau in Wernigerode: 2024 ist unter anderem der zweite Bauabschnitt auf der B 244 (Johann-Sebastian-Bach-Straße) dran.

Wernigerode. - Die Stadtwerke erweitern das Fernwärmenetz in Wernigerode. Voraussichtlich in fünf Quartieren müssen dafür die Straßen aufgerissen werden. Das heißt, die Wernigeröder müssen sich in den nächsten Monaten auf viele Baustellen einstellen.