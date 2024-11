In einer Wohnung in der Kopernikusstraße in Wernigerode kam es zu einem Brand.

Wernigerode. - Die Tat ist dem Mann eindeutig nachzuweisen. So lautet das Urteil des Landgerichts Magdeburg in einem Verfahren gegen einen 60-Jährigen. Es bestehe kein Zweifel, dass der Wernigeröder am Abend des 4. Juli ein Feuer in seiner Wohnung im Stadtviertel Burgbreite gelegt und damit einen Großeinsatz für mehr als 70 Feuerwehrleute verursacht hatte.