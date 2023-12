In der Nacht zum Donnerstag sind Feuerwehrleute aus vier Wehren zum Gebäude in dem Darlingeröder Ortsteil ausgerückt. Alarmiert wurden sie von einer Zustellerin.

Die Firma Raue Bedachungen hat am Freitagmorgen den Brandschaden am Ärztehaus Oehrenfeld provorisch ausgebessert.

Darlingerode. - Gesprungene, verrußte Fensterscheiben, verkohlte Holzlatten und angeschlagene Dachziegel: Am Ärztehaus Öhrenfeld in der Goethestraße in Darlingerode sieht es am Donnerstagmorgen wüst aus. Ein Teil der Fassade ist bei einem Brand in der Nacht zuvor zerstört worden - wie es dazu gekommen ist, untersucht derzeit die Polizei. Ein Verdacht liegt aber nahe.