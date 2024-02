Brand bei VEM Motors Flüssiges Aluminium übergelaufen: Feuerwehr-Einsatz auf Betriebsgelände in Wernigerode

Sirenengeheul am Donnerstagvormittag in Wernigerode: Feuerwehren rasen zu einem Brand auf dem Betriebsgelände von VEM Motors. Was passiert ist und wie die Löscharbeiten verlaufen sind.