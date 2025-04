Zwei neue Einsatzfahrzeuge ersetzen alte Feuerwehrwagen in der Stadt Oberharz am Brocken. Wo und wofür diese eingesetzt werden.

Stadt Oberharz am Brocken. - Die Feuerwehr der Stadt Oberharz am Brocken hat kürzlich zwei neue Einsatzfahrzeuge erhalten. Das Tanklöschfahrzeug für Elbingerode und ein Gerätewagen Logistik für Hasselfelde ersetzen in die Jahre gekommene Einsatzwagen der Brandbekämpfer.