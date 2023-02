Das Diakonissen-Mutterhaus in Elbingerode muss saniert werden. Das Fördergeld für die Arbeiten bringt Ministerpräsident Reiner Haselhoff persönlich in den Harz.

Fördergeld für Diakonissen-Mutterhaus in Elbingerode (Harz)

Ministerpräsident Reiner Haselhoff (CDU) überreicht in Elbingerode Blumen an Oberin Kerstin Malyche.

Elbingerode - Das Diakonissen-Mutterhaus Neuvandsburg in Elbingerode bietet nicht nur seit dem 20. Jahrhundert einer Schwesternschaft ein Zuhause. Es ist eine architektonische Besonderheit. Das Hauptgebäude wurde 1932 bis 1934 von Godehart Schwethelm (1899-1992) aus Erfurt in der Formensprache des Neuen Bauens errichtet. Ein Denkmal, das in die Jahre gekommen ist. Sanierungen sind unumgänglich – und teuer. Doch das Land Sachsen-Anhalt unterstützt die Arbeiten.