Zu einem bunten Programm beim Tag der offenen Tür lud die Freiwillige Feuerwehr Elbingerode ein. Vor allem stand das neue Löschfahrzeug TLF 3000 im Mittelpunkt, das vor der Feuerwache der Öffentlichkeit präsentiert wurde. Dabei wurde dem Sprecher der Jugendfeuerwehr, Jeremy Ackert, eine besondere Ehre zuteil.

Elbingerode. - Beim Tag der offenen Tür der Freiwilligen Feuerwehr Elbingerode ist erstmals das neue Einsatzfahrzeug der Öffentlichkeit vorgestellt worden. Das TFL 3000 löst seinen in die Jahre gekommen Vorgänger vom Typ 16/25 ab. Der war 1996 in den Dienst gestellt worden und gehörte zu den ältesten Fahrzeugen der Wehr.