Friedensgebete in Elbingerode und Hasselfelde für die Ukraine

Bei den Friedensandachten in Elbingerode und Hasselfelde können die Besucher Kerzen für die Menschen in der Ukraine anzünden.

Elbingerode/Hasselfelde - Die Stadtkirchengemeinde Elbingerode lädt angesichts des Krieges in der Ukraine täglich zu Friedensgebeten ein. Beginn ist jeweils um 18 Uhr mit dem Abendläuten in der St. Jakobikirche, teilt Pfarrer Ernst Wachter mit. „Wir stehen um das Sandkastenkreuz, warten das Geläut ab. Dann gibt es ein kurzes Gebet und die Möglichkeit, eine Kerze anzuzünden, selbst in der Stille zu beten“, so der Pfarrer. Mit einem gemeinsamen Gebet werde die kurze Andacht beendet.