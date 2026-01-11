Bei den Fels-Werken ist zu Jahresbeginn 2026 die Position des CEO in der Unternehmensführung neu besetzt worden. Der Vorgänger widmet sich indes einer anderen Aufgabe.

Bei den Fels-Werken gab es zum Jahresbeginn einen Wechsel in der Unternehmesführung.

Rübeland/Goslar. - Bei den Fels-Werken hat es zum 1. Januar 2026 einen Wechsel in der Unternehmensführung gegeben. Dr. Lars Pfeiffer hat zum Jahresbeginn die Position des Chief Executive Officer (CEO) übernommen. Er folgt auf Dr. Burkhard Naffin, der nach fast zehn Jahren bei Fels eine Führungsaufgabe beim Mutterkonzern SigmaRoc übernimmt.