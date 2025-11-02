Dreckige Autos im Herbst Schmutzige Straßen in Rübeland: Deshalb ist es im Herbst 2025 besonders schlimm
Die nasse Jahreszeit sorgt häufig für schmutzige Straßen und damit auch für dreckige Autos. Besonders in Rübeland sind im Herbst die Fahrbahnen sehr verschmutzt, was auch am Lkw-Verkehr der Fels-Werke liegt. Weshalb es in jüngster Zeit besonders schlimm ist.
Aktualisiert: 02.11.2025, 18:26
Rübeland. - Autofahrer kennen es: Herabfallendes Laub, Schlamm und Staub durch Wind und Regen verschmutzen im Herbst oft die Autos. Nicht anders ist es auf den Straßen im Höhlenort Rübeland. Wegen des Lkw-Verkehrs der Fels-Werke ist vor allem die Blankenburger Straße ab dem Herbst teils sogar besonders schmutzig, wie zuletzt auch Anwohner berichteten. Erschwerend kommen zurzeit Faktoren hinzu, die die Verschmutzung verstärken.