Für eine Kinderbuchverfilmung wird es bald magisch auf dem Wernigeröder Schloss

Wernigerode - In der Schule Freunde finden – das ist erst einmal nichts Ungewöhnliches. Handelt es sich bei diesen aber um eine weise Schildkröte oder einen Schlösser knackenden Pinguin, dann muss es sich um die Wintersteinschule handeln, besser bekannt als die „Die Schule der magischen Tiere“. So lautet der Titel einer Kinderbuchreihe aus der Feder von Margit Auer. Verrät die Autorin in ihren Büchern nicht, in welcher Stadt sich die zauberhafte Bildungsstätte befindet, wird dieses Geheimnis nun für die Verfilmung gelüftet: im Schloss Wernigerode.