Die Stadträte in Stendal haben beschlossen, wofür im Jahr 2026 das Sondervermögen des Bundes ausgegeben werden soll. Ein Brückenneubau rückt dabei in den Fokus.

Die Röxer Brücke in Stendal muss neu gebaut werden.

Stendal. - Die Mitglieder des Stadtrates haben in einer außerordentlichen Sitzung am Montag beschlossen, welche Projekte 2026 in Stendal mit dem Sondervermögen des Bundes finanziert werden sollen. Oberbürgermeister Bastian Sieler (parteilos) hat die Röxer Brücke in den Fokus gerückt.