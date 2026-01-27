Einen weiteren Streik hat die Gewerkschaft Verdi bei den Magdeburger Verkehrsbetrieben für Donnerstag angekündigt. Was bedeutet das für das Angebot im ÖPNV?

Was die MVB für den Streiktag am Donnerstag in Magdeburg erwarten

Die MVB betreiben in Magdeburg unter anderem das Straßenbahnnetz. Kommt es am Donnerstag durch den nächsten Warnstreik zu Ausfällen?

Magdeburg. - Für diesen Donnerstag, 29. Januar 2026, hat die Gewerkschaft Verdi einen Warnstreik bei den Magdeburger Verkehrsbetrieben (MVB) angekündigt. Was sagt das kommunale Verkehrsunternehmen zu möglichen Auswirkungen auf die Fahrgäste?