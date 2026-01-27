weather bedeckt
Magdeburg, Deutschland
  4. Verdi-Streik in Magdeburg: Auswirkungen auf MVB und Fahrgäste

Bus und Straßenbahn in Magdeburg Was die MVB für den Streiktag am Donnerstag in Magdeburg erwarten

Einen weiteren Streik hat die Gewerkschaft Verdi bei den Magdeburger Verkehrsbetrieben für Donnerstag angekündigt. Was bedeutet das für das Angebot im ÖPNV?

Von Martin Rieß Aktualisiert: 27.01.2026, 16:04
Die MVB betreiben in Magdeburg unter anderem das Straßenbahnnetz. Kommt es am Donnerstag durch den nächsten Warnstreik zu Ausfällen?
Die MVB betreiben in Magdeburg unter anderem das Straßenbahnnetz. Kommt es am Donnerstag durch den nächsten Warnstreik zu Ausfällen? Foto: Martin Rieß

Magdeburg. - Für diesen Donnerstag, 29. Januar 2026, hat die Gewerkschaft Verdi einen Warnstreik bei den Magdeburger Verkehrsbetrieben (MVB) angekündigt. Was sagt das kommunale Verkehrsunternehmen zu möglichen Auswirkungen auf die Fahrgäste?