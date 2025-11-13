Demografischer Wandel in Sachsen-Anhalt Geburtenknick in Wernigerode: Harz-Stadt setzt auf Kinderbonus und neue Wohnprojekte
Geburtenflaute im Harz: Wernigerode kämpft gegen den Bevölkerungsschwund – mit Kinderbonus, neuen Wohnprojekten und attraktiven Freizeitangeboten. Reicht das, um Familien anzulocken?
Wernigerode. - Wie viele Orte in Sachsen-Anhalt leidet Wernigerode unter einem dramatischen Geburtenrückgang: 2024 erblickten in der Harz-Stadt nur noch 71 Jungen und 83 Mädchen das Licht der Welt - ein Tiefstwert. Die schrittweise Schließung einer Kinderkrippe bis zum Sommer 2026 ist bereits beschlossene Sache. Wie steuert die Stadt dem Negativtrend entgegen?