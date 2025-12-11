Am Konzerthaus Liebfrauen wird es ernst: Die Kulturstiftung Wernigerode lässt den maroden Turm sanieren - wegen eines Sicherheitsrisikos. Wie lange die Bauarbeiten dauern und wie teuer sie werden.

Gefahr am Konzerthaus Liebfrauen: Warum Wernigerodes höchster Kirchturm zur Baustelle wird

Das Baugerüst an der Westseite des Konzerthauses Liebfrauen mitten in Wernigerode soll mehrere Monate stehenbleiben.

Wernigerode. - Während im Konzerthaus Liebfrauen ein Adventskonzert auf das nächste folgt, wird der Turm der ehemaligen Kirche in Wernigerodes Innenstadt zur Baustelle. Hintergrund ist eine Gefahr, die von dessen Dach ausgeht.