weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Wernigerode
    4. >

  4. Sanierung an Harzer Touristenmagnet: Gefahr am Konzerthaus Liebfrauen: Warum Wernigerodes höchster Kirchturm zur Baustelle wird

Sanierung an Harzer Touristenmagnet Gefahr am Konzerthaus Liebfrauen: Warum Wernigerodes höchster Kirchturm zur Baustelle wird

Am Konzerthaus Liebfrauen wird es ernst: Die Kulturstiftung Wernigerode lässt den maroden Turm sanieren - wegen eines Sicherheitsrisikos. Wie lange die Bauarbeiten dauern und wie teuer sie werden.

Von Holger Manigk 11.12.2025, 06:15
Das Baugerüst an der Westseite des Konzerthauses Liebfrauen mitten in Wernigerode soll mehrere Monate stehenbleiben.
Das Baugerüst an der Westseite des Konzerthauses Liebfrauen mitten in Wernigerode soll mehrere Monate stehenbleiben. Foto: Holger Manigk

Wernigerode. - Während im Konzerthaus Liebfrauen ein Adventskonzert auf das nächste folgt, wird der Turm der ehemaligen Kirche in Wernigerodes Innenstadt zur Baustelle. Hintergrund ist eine Gefahr, die von dessen Dach ausgeht.