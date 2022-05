Gefahr für Fußgänger: Zu viele Autos in Wernigerodes Altstadt unterwegs

Durch das neue Pflaster wirkt die untere Breite Straße in Wernigerode wie eine Bummelmeile. Sie ist aber nicht autofrei und das birgt für Fußgänger und Radfahrer Gefahren.

Wie selbstverständlich laufen Passanten auf der Fahrbahn der unteren Breiten Straße in Wernigerode. Doch auch wenn hier gebaut wird, fahren hier Autos.

Wernigerode - Viel zu viele Autos sind in der unteren Breiten Straße in Wernigerode unterwegs. Der Stadt ist das ein Dorn im Auge. Deshalb will sie jetzt gegensteuern und Wernigerodes „Haupteinflugsschneise“ für Touristen entschärfen.