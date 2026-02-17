Baumfällung in Harzer Parkanlage Gefahr im Wernigeröder Lustgarten: Stadt fällt marode Eiche am Spielplatz
Jahrzehntelang spendete eine Eiche den Kindern auf dem Wernigeröder Lustgarten-Spielplatz Schatten. Nun musste der riesige Baum weichen. Welche Gefahr von ihm ausging, was mit dem Holz geschieht und ob es Ersatz geben wird.
Aktualisiert: 17.02.2026, 14:31
Wernigerode. - Wer einen Winterspaziergang im Wernigeröder Lustgarten unternimmt, kann es nicht übersehen: Am Spielplatz fehlt etwas. Von der riesigen alten Eiche – Schattenspender und beliebtes Fotomotiv zugleich – steht nur noch der Stumpf. Warum musste der Baum weichen?