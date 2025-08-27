Ausflugsziele im Sommer Geheimtipps im Harz: Landrat Thomas Balcerowski verrät seine ganz privaten Lieblingsorte

Wenn Landrat Thomas Balcerowski nicht im Dienst ist, zieht es ihn an ganz besondere Orte im Harz. Der Thalenser verrät er, wo er Kraft tankt, was ihn in diesem Sommer besonders bewegt - und was seine Tochter damit zu tun hat.