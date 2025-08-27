Ausflugsziele im Sommer Geheimtipps im Harz: Landrat Thomas Balcerowski verrät seine ganz privaten Lieblingsorte
Wenn Landrat Thomas Balcerowski nicht im Dienst ist, zieht es ihn an ganz besondere Orte im Harz. Der Thalenser verrät er, wo er Kraft tankt, was ihn in diesem Sommer besonders bewegt - und was seine Tochter damit zu tun hat.
27.08.2025, 18:15
Landkreis Harz. - Für offizielle Termine ist Landrat Thomas Balcerowski im gesamten Landkreis unterwegs. Aber wo in der Region verbringt der Christdemokrat seine Freizeit? Kennt er Geheimtipps für Sommertage im Harz? Im Gespräch mit Reporterin Sandra Reulecke verrät er seine Lieblingsorte.