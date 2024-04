Dringende Investitionen müssen in Heudeber und Schmatzfeld getätigt werden, aber das Geld ist knapp. Wie die Gemeinde Nordharz das Problem lösen will.

Veckenstedt - Veckenstedt. Eine gute Stunde, und damit länger als gewohnt, haben sich die Nordharzer Gemeinderäte mit der Haushaltssatzung für 2024 beschäftigt. Erträgen von rund 14,5 Millionen Euro stehen geplante Aufwendungen rund 15,6 Millionen Euro gegenüber. Dies war zu erwarten, da schon vor längerem der politische Wille geäußert wurde, die drei aktuellen Großvorhaben wie die Feuerwehr-Gerätehäuser in Heudeber und Schmatzfeld sowie die neue Mehrzweckhalle in Heudeber in Angriff zu nehmen und teils auch abzuschließen. Am Gerätehaus am Rand von Heudeber wird beispielsweise schon seit einigen Monaten gebaut.