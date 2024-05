Was Dennis Ehlert und Mike Schröder zur Fußball-Europameisterschaft planen und unter welchen Voraussetzungen Fans die Spiele gemeinsam in Ilsenburg verfolgen können.

Gemeinsam Fußball gucken am Forellenteich - aber es darf nicht regnen

Aktion zur EM in Ilsenburg

Gemeinsam die Fußballspiele der Europameisterschaft ansehen - das soll in Ilsenburg auf dem Marktplatz angeboten werden.

Ilsenburg. - Noch 17 Tage - dann regiert in Deutschland wieder König Fußball. 24 Männer-Teams treffen aufeinander, die besten von ihnen ermitteln am 14. Juli den Europameister. In Ilsenburg können alle 51 Spiele des Turniers live auf dem Marktplatz verfolgt werden. Einzig Bedingung: Es darf nicht regnen.