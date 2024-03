Die Stadtgärtnerei gilt in Ilsenburg als Kultubetrieb. Nun brodelt die Gerüchteküche in der Harz-Stadt: Sollen tatsächlich Eigenheime an dem Standort gebaut werden?

Ilsenburg. - In Ilsenburg macht in diesen Tagen ein Gerücht die Runde: Demnach will die Stadt auf dem Gelände der Stadtgärtnerei an der Faktoreistraße Eigenheime bauen lassen. Die Empörung darüber ist groß, denn die Stadtgärtnerei gilt als eine Institution und ist der einzige Anbieter in diesem Segment in der Stadt.