Gasthaus in Rübeland Griechisches Restaurant im Oberharz: Was Gästen dort abseits traditioneller Speisen geboten wird

In Rübeland hat mit dem Olympia ein griechisches Restaurant eröffnet. Noch läuft es etwas unter dem Radar. Woran das liegt und auf welche Veranstaltungen sich Gäste dort freuen können.

Von Matthias Distler 24.02.2026, 14:00
Das Restaurant Olympia in Rübeland bietet griechische Küche - aber nicht nur.
Rübeland. - Etwas unter dem Radar hat in Rübeland ein neues Restaurant geöffnet: Im Gasthaus Bodetal, wo zuvor ein ungarisches Lokal gewesen ist, befindet sich nun das Olympia. Dort finden sich nicht nur klassische griechische Gerichte auf der Speisekarte. Mit dem „Griechischen Abend“ wird auch eine besondere Veranstaltung angeboten.