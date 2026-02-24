Tickets jetzt erhältlich Sommer-Highlight 2026 in Güsen: Tänzchentee live beim Open-Air-Konzert auf der Freilichtbühne erleben

Die Bernburger Kultband Tänzchentee kehrt 2026 zurück auf die Freilichtbühne nach Güsen. Wo es die begehrten Karten im Vorverkauf gibt und was für dieses Jahr noch vom Heimatverein „Wir sind Güsen“ auf und abseits der Bühne geplant wird.