weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Genthin
    4. >

  4. Tickets jetzt erhältlich: Sommer-Highlight 2026 in Güsen: Tänzchentee live beim Open-Air-Konzert auf der Freilichtbühne erleben

Eil
Verdi ruft zum dreitägigen Streik bei Magdeburger Verkehrsbetrieben auf
Verdi ruft zum dreitägigen Streik bei Magdeburger Verkehrsbetrieben auf

Tickets jetzt erhältlich Sommer-Highlight 2026 in Güsen: Tänzchentee live beim Open-Air-Konzert auf der Freilichtbühne erleben

Die Bernburger Kultband Tänzchentee kehrt 2026 zurück auf die Freilichtbühne nach Güsen. Wo es die begehrten Karten im Vorverkauf gibt und was für dieses Jahr noch vom Heimatverein „Wir sind Güsen“ auf und abseits der Bühne geplant wird.

Von Louis Hantelmann Aktualisiert: 24.02.2026, 15:16
Die Bernburger Band Tänzchentee wird im Sommer 2026 auf der Freilichtbühne in Güsen spielen.
Die Bernburger Band Tänzchentee wird im Sommer 2026 auf der Freilichtbühne in Güsen spielen. Archivfoto: Heimatverein Güsen

Güsen. - Bei rund 1.000 Gästen hat die Band „Tänzchentee“ im vergangenen Juli für Party pur bei einem lauen Sommerabend an der Freilichtbühne gesorgt – und nun kehren die Musiker zurück nach Güsen.