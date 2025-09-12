In der Herderschule Calbe werben die Unternehmen um die kommenden Absolventen. Der Personalbedarf ist hoch und die Betrieb bieten den künftigen Auszubildenden immer mehr.

Firmen buhlen um die Calbenser Schüler: Welche Tugenden sind den Arbeitgebern wichtig?

26 Unternehmen warben am MIttwoch in der Herderschule um die künftigen Absolventen und schilderten, welche Ausbildungsberufe angeboten werden.

Calbe. - Ganze 26 Unternehmen haben beim jüngsten Tag der Berufswahl in der Herderschule um die Schüler als künftiger Arbeitgeber geworben. „Das Interesse der Unternehmen ist groß“, sagt Lukas Lichtenberg. Der Wirtschaftslehrer hat die Veranstaltung in der Schule vorbereitet und Firmen direkt angesprochen und auch Netzwerke informiert.