Großes Chorkonzert in Wernigerode - zum letzten Mal

Wernigerode - Die Vorfreude am Gerhart-Hauptmann-Gymnasium in Wernigerode steigt. Am Samstag, 3. Juni, findet das 50. Jahreskonzert der Chöre im Konzerthaus Liebfrauen statt. Die Nachfrage sei laut Chorleiterin und Musiklehrerin Esther Waldhausen sehr hoch. Aus diesem Grund wird es auch gleich zwei Aufführungen geben. „Wir haben uns dazu entschieden, eine öffentliche Generalprobe zu veranstalten“, berichtet sie. Im Anschluss haben die Sänger ein wenig Zeit zum Luftholen, bevor um 19 Uhr das nächste etwa zweistündige Konzert beginnt.