Wernigerode erhöht die Hebesätze der Grundsteuer. Das hat der Stadtrat jetzt entschieden. Hintergrund der Erhöhung ist die Grundsteuerreform. Was müssen Immobilienbesitzer in Wernigerode künftig zahlen?

Grundsteuerreform: Was Hausbesitzer 2025 in Wernigerode zahlen müssen

Wie hoch die Grundsteuer B in Wernigerode 2025 ausfällt, steht jetzt fest.

Wernigerode. - Immobilienbesitzer in Wernigerode müssen sich 2025 auf neue Hebesätze bei der Grundsteuer B einstellen. In der Diskussion waren mehrere Modelle. Nun hat der Stadtrat entschieden: Eigentümer von Häusern, Wohnungen und Mietwohngrundstücken müssen etwas tiefer in die Tasche greifen.