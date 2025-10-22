Während der Herbstferien fährt das Sportmobil des Kreissportbunds Börde mit verschiedenen Spielzeugen herum. Zuletzt machte es Halt in Uthmöden, wo die Kinder derzeit auf ihren Spielplatz verzichten müssen.

Uthmöden - Das Sportmobil rückte zur Uthmödener Festwiese mit viel Spiel- und Sportgeräten an. Einen Nachmittag lang spielten viele Kinder an der frischen Luft. Ortsbürgermeisterin Marie Ohrdorf war mit Kindern aus dem Jugendclub auch vor Ort. Es sei das erste Mal, dass das Sportmobil nach Uthmöden kommt. Für die Uthmödener Kinder sei es gerade passend, da der Spielplatz nicht genutzt werden kann, sagte Ohrdorf.