Welche Änderungen an den Sportstätten wünschen sich Sportler und/oder Vereinsmitglieder? Dieser Frage ging die Stadtverwaltung auf die Spur und erstellte eine Umfrage dazu. Die Schönebecker waren aufgerufen, die Zukunft mitzugestalten.

Das Rhönradteam-Schönebeck bei seiner Kür in der Halle der Lerchenfeldschule, einer der städtischen Sportstätten.

Schönebeck. - „Die Daten liegen nun beim Dienstleister, der die Auswertung und die Erstellung des Sportstättenentwicklungskonzeptes vornimmt“, erläutert Frank Nahrstedt, Pressesprecher der Stadt zum weiteren Vorgehen nach dem Ende der Umfrage. Ob sich mit den gewonnenen Daten viel verändern lassen wird, ist ungewiss.