Sport in Schönebeck Umfrage zu den Sportstätten beendet
Welche Änderungen an den Sportstätten wünschen sich Sportler und/oder Vereinsmitglieder? Dieser Frage ging die Stadtverwaltung auf die Spur und erstellte eine Umfrage dazu. Die Schönebecker waren aufgerufen, die Zukunft mitzugestalten.
22.10.2025, 16:02
Schönebeck. - „Die Daten liegen nun beim Dienstleister, der die Auswertung und die Erstellung des Sportstättenentwicklungskonzeptes vornimmt“, erläutert Frank Nahrstedt, Pressesprecher der Stadt zum weiteren Vorgehen nach dem Ende der Umfrage. Ob sich mit den gewonnenen Daten viel verändern lassen wird, ist ungewiss.