Bekannte Klänge, alte Geschichten und jede Menge Hardrock: Der Wernigeröder Ortsteil Benzingerode lässt seine musikalische Vergangenheit wieder aufleben. Ein Konzert der Tribute-Band Purple Callas ist dabei nur der Anfang.

Hardrock-Fans dürfen sich freuen: Die Tribute-Band Purple Callas – her bei einem Konzert in Wernigerode im Jahr 2019 – präsentiert in Benzingerode Hits der britischen Band Deep Purple.

Benzingerode. - Harzer, die ihre Jugend in den 1980er Jahren verbracht haben und auf Hardrock standen, kamen um ein Dorf nicht herum: Benzingerode. Die Disco des Jugendclubs war weithin bekannt – und berüchtigt –, berichtet Ortsbürgermeister Thomas Försterling (Freien Wählergemeinschaft Benzingerode) augenzwinkernd. Zeiten, an die in dem Wernigeröder Ortsteil nun wieder angeknüpft wird.