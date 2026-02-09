Schließung wegen Wetter Mitarbeiter von Technikmuseum Magdeburg werden beschimpft
Das Technikmuseum Magdeburg wurde in den vergangenen Tagen per Mail und am Telefon mehrfach beschimpft. Grund dafür ist die temporäre Schließung des Museums. Auf Facebook wendet sich das Team nun mit einer Ansage an die Besucher.
Magdeburg. - Das Technikmuseum Magdeburg hatte im Januar bereits mehrere Wochen geschlossen. Aufgrund des Wetters und der damit verbundenen Dachlast musste das Museum auf unabsehbare Zeit schließen. Dafür werden sie nun beschimpft.