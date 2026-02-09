weather bedeckt
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Magdeburg
    4. >

  4. Schließung wegen Wetter: Mitarbeiter von Technikmuseum Magdeburg werden beschimpft

Schließung wegen Wetter Mitarbeiter von Technikmuseum Magdeburg werden beschimpft

Das Technikmuseum Magdeburg wurde in den vergangenen Tagen per Mail und am Telefon mehrfach beschimpft. Grund dafür ist die temporäre Schließung des Museums. Auf Facebook wendet sich das Team nun mit einer Ansage an die Besucher.

Von Lena Bellon 09.02.2026, 16:00
Das Team des Technikmuseums Magdeburg wurde wegen der temporären Schließung mehrfach beschimpft. Auf dem Foto sind Hajo Neumann (rechts), Museumsdirektor, sowie Sammlungsleiter Christian Marlow zu sehen.
Das Team des Technikmuseums Magdeburg wurde wegen der temporären Schließung mehrfach beschimpft. Auf dem Foto sind Hajo Neumann (rechts), Museumsdirektor, sowie Sammlungsleiter Christian Marlow zu sehen. Foto: Lena Bellon

Magdeburg. - Das Technikmuseum Magdeburg hatte im Januar bereits mehrere Wochen geschlossen. Aufgrund des Wetters und der damit verbundenen Dachlast musste das Museum auf unabsehbare Zeit schließen. Dafür werden sie nun beschimpft.