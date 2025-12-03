Frühmorgens wird ein mysteriöser Sack vor dem Tierheim Satuelle bei Haldensleben entdeckt. Was darin steckt, lässt selbst erfahrene Tierpfleger innehalten – und wirft viele Fragen auf.

Tierdrama bei Haldensleben. Ein frühmorgendlicher Fund sorgt für Alarm im Tierheim Satuelle. Eng aneinander gedrängt im Sack: vier Kätzchen. Die Einrichtung bittet nun um Spenden, um die Tiere bestmöglich zu versorgen.

Satuelle - Ein kalter Montagmorgen im Tierheim Satuelle bei Haldensleben. Was als gewöhnlicher Wochenstart beginnt, wird für das Team zu einem Moment, der tief bewegt. Gegen 6 Uhr melden sich Passanten beim Tierheim – sie hätten vor dem Eingang einen zugebundenen Sack entdeckt.