  4. Kätzchen im Sack ausgesetzt: Tierheim bittet um Hilfe und Spenden

Tiere in Not Tierheim-Team fassungslos: Zugebundener Sack mit Kätzchen vor der Tür

Frühmorgens wird ein mysteriöser Sack vor dem Tierheim Satuelle bei Haldensleben entdeckt. Was darin steckt, lässt selbst erfahrene Tierpfleger innehalten – und wirft viele Fragen auf.

Von Anett Roisch Aktualisiert: 03.12.2025, 11:41
Tierdrama bei Haldensleben. Ein frühmorgendlicher Fund sorgt für Alarm im Tierheim Satuelle. Eng aneinander gedrängt im Sack: vier Kätzchen. Die Einrichtung bittet nun um Spenden, um die Tiere bestmöglich zu versorgen.
Satuelle - Ein kalter Montagmorgen im Tierheim Satuelle bei Haldensleben. Was als gewöhnlicher Wochenstart beginnt, wird für das Team zu einem Moment, der tief bewegt. Gegen 6 Uhr melden sich Passanten beim Tierheim – sie hätten vor dem Eingang einen zugebundenen Sack entdeckt.