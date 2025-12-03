Die Einheitsgemeinde Oebisfelde-Weferlingen hat viel ehrenamtliches Engagement. Die Weihnachtsmärkte in Rätzlingen und Weferlingen begeistern dank der Vereine wieder viele Besucher.

Im Flecken Weferlingen und in Rätzlingen schaut der Weihnachtsmann vorbei

Die vielen Stände am Weferlinger Weihnachtsmarkt begeistern wieder Jung und Alt. Es gibt sogar leuchtende Zuckerwatte.

Rätzlingen/Weferlingen. - Am Wochenende lockten die Weihnachtsmärkte in Rätzlingen und im Flecken Weferlingen zahlreiche Besucher an. In Rätzlingen eröffneten die Kinder der Kita „Drömlingsspatzen“ gemeinsam mit der Musikschule das Programm, begleitet von der Mädchentanzgruppe.