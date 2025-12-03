Weihnachtsmärkte der Region Im Flecken Weferlingen und in Rätzlingen schaut der Weihnachtsmann vorbei
Die Einheitsgemeinde Oebisfelde-Weferlingen hat viel ehrenamtliches Engagement. Die Weihnachtsmärkte in Rätzlingen und Weferlingen begeistern dank der Vereine wieder viele Besucher.
03.12.2025, 12:00
Rätzlingen/Weferlingen. - Am Wochenende lockten die Weihnachtsmärkte in Rätzlingen und im Flecken Weferlingen zahlreiche Besucher an. In Rätzlingen eröffneten die Kinder der Kita „Drömlingsspatzen“ gemeinsam mit der Musikschule das Programm, begleitet von der Mädchentanzgruppe.