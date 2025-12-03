weather regen
Magdeburg, Deutschland
  4. Weihnachtsmärkte der Region: Im Flecken Weferlingen und in Rätzlingen schaut der Weihnachtsmann vorbei

Die Einheitsgemeinde Oebisfelde-Weferlingen hat viel ehrenamtliches Engagement. Die Weihnachtsmärkte in Rätzlingen und Weferlingen begeistern dank der Vereine wieder viele Besucher.

Von Cedar D. Wolf 03.12.2025, 12:00
Die vielen Stände am Weferlinger Weihnachtsmarkt begeistern wieder Jung und Alt. Es gibt sogar leuchtende Zuckerwatte.
Die vielen Stände am Weferlinger Weihnachtsmarkt begeistern wieder Jung und Alt. Es gibt sogar leuchtende Zuckerwatte. Foto: Dirk Kuthe

Rätzlingen/Weferlingen. - Am Wochenende lockten die Weihnachtsmärkte in Rätzlingen und im Flecken Weferlingen zahlreiche Besucher an. In Rätzlingen eröffneten die Kinder der Kita „Drömlingsspatzen“ gemeinsam mit der Musikschule das Programm, begleitet von der Mädchentanzgruppe.