Fußballfans im Harz haben bereits auf den zwölften Spieltag in der NOFV-Oberliga Süd hingefiebert: Einheit Wernigerode sollte Germania Halberstadt zum Derby ermpfangen. Doch daraus wird nun nichts.

Harz-Derby in Oberliga abgesagt: Warum Einheit Wernigerode nicht gegen Halberstadt antritt

Fußballspiel in Hasserode

Wernigerode/mg. - Fußballfans im Harz schauen am Wochenende in die Röhre: Das für Samstag, 16. November, angesetzte Oberliga-Derby zwischen dem FC Einheit Wernigerode und dem VfB Germania Halberstadt kann nicht stattfinden. Darüber informiert Lars Homann, Präsident der Gastgeber aus Hasserode, am Donnerstag, 14. November.