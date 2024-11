Fußballspiel in Hasserode Harz-Derby in der Oberliga: Alles zu Anreise, Tickets und Straßensperrungen in Wernigerode

In der Fußball-Oberliga trifft Einheit Wernigerode auf Germania Halberstadt. Wegen des Harz-Derbys wird eine Straße in Hasserode gesperrt, zudem gibt es rund um die Partie am Samstag, 16. November, viele Regeln im Mannsberg-Stadion zu beachten.