Mehr Teilnehmer, mehr Strecke, mehr Programm: Das Harz Gravel wächst. Was auf die Fahrradfahrer zukommt, wie die Region von dem Ereignis profitiert und was Wanderer am Renntag beachten sollten.

Harz Gravel 2026: Was Teilnehmer und Einheimische zum Bike-Event rund um Wernigerode wissen müssen

Der Harz wird zur Rennstrecke: Am 19. April 2026 findet die zweite Auflage des „Harz Gravels“ statt.

Wernigerode. - Wilde Natur, herausfordernde Pisten, Wetteifern mit Gleichgesinnten: Das „Harz Gravel“-Konzept kommt gut an – wie gut, überrascht sogar die Organisatoren. „Wir haben Anmeldungen aus ganz Deutschland“, sagt Friedemann Trepte. Auch aus dem benachbarten Ausland reisen Fahrradbegeisterte an. Doch was genau erwartet sie – und die Einheimischen – bei der zweiten Auflage des Rennens?