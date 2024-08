Einen Tag lang verwandelt sich der Wernigeröder Bürgerpark für das Harz-Open-Air in ein Festvialgelände. In diesem Jahr stehen unter anderem Tim Bendzko, Juli und Keimzeit auf der Bühne. Wo gibt es noch Tickets? Wo stehen Parkplätze zur Verfügung und was müssen Besucher außerdem beachten?

Wernigerode. - Der Countdown läuft: Am Samstag, 7. September, verwandelt sich der Wernigeröder Bürgerpark wieder in ein Festival-Gelände. Zum elften Mal findet dort das Harz-Open-Air statt. Es soll wieder ein Ereignis für die Familie werden – vom Kleinkind bis hin zu den Großeltern – , versprechen die Organisatoren von der Wernigerode Tourismus GmbH (WTG).

Harz-Open-Air in Wernigerode: Was für Kinder geboten wird

Los geht es um 16 Uhr mit einem Programm, das sich vor allem an die jüngsten Besucher richtet. Als erste Band steht Honigkuchenpferd auf der Bühne mit Musik, die nicht nur Kinder zum Mitsingen und Tanzen verführt, verspricht Roman Müller von der WTG.

Im Anschluss, ab 17.15 Uhr, dürfen sich die Gäste auf eine regionale Band freuen: Noch ist Zeit. Die Gruppe stammt aus Staßfurt und steht für nachdenkliche, deutsche Songs voller Witz, heißt es in der Ankündigung. „Wir wollen beim Harz-Open-Air gern jungen, regionalen Künstlern die Chance bieten, sich einem größeren Publikum vorzustellen“, sagt Roman Müller.

Kult seit DDR-Zeiten: Keimzeit erstmals bei Harz-Open-Air dabei

Der Song „Kling Klang“ darf auf kaum einer Party fehlen: Seit mehr als 40 Jahren schreibt Keimzeit Band-Geschichte. Seit vielen Jahren treten die Musiker auch regelmäßig in Wernigerode auf – und gehen so schon fast als regionale Band durch, sagt Roman Müller augenzwinkernd.

Beim Harz-Open-Air sind die Musiker erstmals zu Gast. Sie stehen ab 18.15 Uhr auf der Bühne.

Mit „Perfekte Welle“ gelang der deutschen Pop-Rock-Band Juli der Durchbruch. Sie feiert gerade ihr 20-jähriges Bestehen. Foto: dpa

„Perfekte Welle“: Juli feiert Band-Jubiläum im Wernigeröder Bürgerpark

Mit „Perfekte Welle“ und „Geile Zeit“ feierte Juli Anfang der 2000er den Durchbruch. Nachdem es einige Jahre lang ruhig um die Musiker geworden ist, sind sie spätestens seit der Teilnahme von Frontfrau Eva Briegel an der Vox-Sendung „Sing meinen Song“ zurück im Rampenlicht.

Ab 19.45 Uhr bringen die Künstler, die gerade ihr 20-jähriges Band-Jubiläum feiern, ihre Hits in Wernigerode zu Gehör.

Wann tritt Tim Bendzko beim Harz-Open-Air auf?

Stargast des Abends ist Tim Bendzko. Auch der 39-Jährige war dieses Jahr bei „Sing meinen Song“ dabei. Der Durchbruch gelang ihm 2011 mit „Nur noch kurz die Welt retten“.

Bei seinem Auftritt im Wernigeröder Bürgerpark wird dieser Song nicht fehlen, versprechen die Organisatoren. Los geht es um 21.30 Uhr.

Harz-Open-Air 2024: Hier gibt es Tickets und so viel kosten sie

Gut 2.000 Tickets für das Harz-Open-Air wurden bereits verkauft, berichtet Roman Müller. Erhältlich sind sie im Bürgerpark sowie in den Touristinformationen Schierke, Halberstadt und Blankenburg. Diejenigen, die ihre Tickets in der Tourist-Informationen Wernigerode kaufen, dürfen sich auf ein Geschenk freuen: Wer mindestens vier kauft, bekommt eine Picknickdecke dazu, verspricht WTG-Chef Andreas Meling.

Erwachsene zahlen im Vorverkauf 29 Euro, für Kinder und Jugendliche bis 16 Jahren werden 15 Euro fällig. An der Abendkasse sind Karten je drei Euro teurer. Kinder bis sechs Jahren kommen kostenlos rein.

Zu ihrem Hit feiern Generationen: Die Musiker von Keimzeit sind häufige Gäste in Wernigerode. Foto: Bernd Brundert

Festival im Wernigeröder Bürgerpark: Parken und Anreise

Parkplätze stehen am Bahnhof Nord, am Katzenteich, an der Koba, am Neuen Rathaus und in der Feldstraße zur Verfügung. Die Veranstalter empfehlen jedoch die Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Der Bahnhof ist rund 15 Minuten Fußweg entfernt, es gibt mehrere Bushaltestellen in Bürgerpark-Nähe.

Für das Open-Air stehen drei Bürgerpark-Eingänge zur Verfügung: Kurtsstraße/Am Schreiberteich, Veckenstedter Weg und bis 20 Uhr der Haupteingang am Dornbergsweg.

Sicherheitshinweise für Harz-Open-Air in Wernigerode

Die Veranstalter weisen darauf hin, dass sich Besucher vorab über die Einlass-Bestimmungen informieren sollen. So ist neben Waffen und Pyrotechnik auch die Mitnahme von Stockschirmen, Klappstühlen und Haustieren verboten.

Erinnerungsfotos dürfen lediglich mit dem Handy oder kleinen Digitalkameras aufgenommen werden. Erlaubt sind Imbisspakete und alkoholfreie Getränke bis 0,5 Liter. Taschen dürfen maximal A3-Format haben.