Eil
Streit um Denkmal im Harz Neue Pläne für Schierkes Rathaus: Droht Verkauf – oder kommt jetzt ganz neue Lösung?
In Wernigerode wird nach einer Lösung für das marode Rathaus im Harz-Dorf Schierke gesucht. Nach Sorgen um ausufernde Sanierungskosten und der Forderung des Verkaufs des Rathaus wird gerade eine ganz neue Idee geprüft. Ist das die Rettung?
Aktualisiert: 05.02.2026, 17:00
Schierke/Wernigerode. - Wie geht es weiter mit Schierkes Rathaus? Das einst prächtige Gebäude müsste dringend saniert werden – auf Kosten der Stadt Wernigerode. Der Verkauf des Rathauses ist nach wie vor nicht vom Tisch. Jetzt gibt es Neuigkeiten aus der Harz-Stadt.