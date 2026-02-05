Eil
Magdeburger brauchen keine Berufsausbildung mehr Neuer Weg bei Berufsfeuerwehr: Schüler können sich jetzt bewerben
Bisher war eine abgeschlossene Handwerksausbildung notwendig, um eine Ausbildung bei der Berufsfeuerwehr zu beginnen. In Magdeburg wird nun ein neuer Weg eingeschlagen. Schüler können sich jetzt bewerben.
Magdeburg. - Nach der Schule direkt zur Berufsfeuerwehr war bislang nicht möglich. Nun hat sich das geändert und die Bewerbungsphase beginnt. Wie die Ausbildungs aussieht und wer sich bewerben kann.