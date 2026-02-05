weather schneeregen
Magdeburg, Deutschland
Bisher war eine abgeschlossene Handwerksausbildung notwendig, um eine Ausbildung bei der Berufsfeuerwehr zu beginnen. In Magdeburg wird nun ein neuer Weg eingeschlagen. Schüler können sich jetzt bewerben.

Von Lena Bellon 05.02.2026, 18:15
Einige Bewerber gibt es schon: In der Magdeburger Feuerwache Süd gab es eine Informationsveranstaltung zu dem neuen Ausbildungsweg bei der Berufsfeuerwehr.
Einige Bewerber gibt es schon: In der Magdeburger Feuerwache Süd gab es eine Informationsveranstaltung zu dem neuen Ausbildungsweg bei der Berufsfeuerwehr. Foto: Lena Bellon

Magdeburg. - Nach der Schule direkt zur Berufsfeuerwehr war bislang nicht möglich. Nun hat sich das geändert und die Bewerbungsphase beginnt. Wie die Ausbildungs aussieht und wer sich bewerben kann.