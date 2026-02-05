Jäger in den Landkreisen Anhalt-Bitterfeld und Wittenberg warnen vor einer tückischen Seuche, die sogenannte Aujeszkysche Krankheit (AK). Ist im Jerichower Land hier auch schon Vorsicht geboten?

Wildschweine bringen Hunde und Katzen im Jerichower Land in Lebensgefahr

Jerichower Land - Der Landkreis Wittenberg warnt momentan vor der Aujeszkyschen Krankheit, auch „Pseudowut“ genannt. Verursacht wird sie durch ein Herpesvirus und befällt verschiedene Säugetierarten. Hauptüberträger sind Wildschweine. Gefährdet sind auch Hunde und Katzen, bei denen eine Infektion stets tödlich verläuft. Besteht die Gefahr auch im Jerichower Land?