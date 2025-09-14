weather gewitter
Magdeburg, Deutschland
  4. Stadtrat gibt grünes Licht für Skiroller-Projekt in Schierke - mit einem Haken

Tourismusprojekt für 2,5 Millionen Euro Neue Attraktion für den Harz? Entscheidung zu Skiroller-Strecke in Schierke fällt knapp aus

Schierke könnte bald um eine Attraktion reicher sein: Die Entscheidung über den Bau einer Skiroller-Strecke im Harz ist gefallen - mit denkbar knappem Ergebnis. Das Millionenprojekt hatte im Vorfeld für heftige Diskussionen gesorgt.

Von Ivonne Sielaff Aktualisiert: 15.09.2025, 09:48
Wernigerode/Schierke. - Entscheidungstag für Schierke: Bekommt der Urlaubsort im Harz eine neue Attraktion? Der Bau einer Skiroller-Piste ist umstritten.