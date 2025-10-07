Traum vom Eigenheim In Tangermünde entsteht ein neues Wohngebiet
Wo in der Stadt an der Elbe im Kreis Stendal gebaut wird und wie viele Grundstücke ab wann zur Verfügung stehen werden.
Aktualisiert: 08.10.2025, 13:42
Tangermünde. - Als im Februar 2022 die ersten Baumaschinen anrückten, um viele Träume vom Eigenheim in Tangermünde möglich zu machen, ahnte noch niemand, wie viele Monate noch ins Land gehen werden. Heute, mehr als dreieinhalb Jahre später, ist Licht am Ende des Planungstunnels zu erkennen.