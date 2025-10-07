Wo in der Stadt an der Elbe im Kreis Stendal gebaut wird und wie viele Grundstücke ab wann zur Verfügung stehen werden.

Jetzt wird die Erde bewegt, werden Gräben geschachtet und Leitungen verlegt. Die Erschließung des nächsten Baugebietes in Tangermünde hat begonnen.

Tangermünde. - Als im Februar 2022 die ersten Baumaschinen anrückten, um viele Träume vom Eigenheim in Tangermünde möglich zu machen, ahnte noch niemand, wie viele Monate noch ins Land gehen werden. Heute, mehr als dreieinhalb Jahre später, ist Licht am Ende des Planungstunnels zu erkennen.