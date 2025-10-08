Der Förderverein des Eilenstedter Freibads wirft nach einem durchwachsenen Sommer 2025 einen Blick zurück. Was gut ankam, soll wiederholt werden.

Der Triathlon war wie immer einer der Höhepunkte der Saison im Eilenstedter Freibad.

Eilenstedt. - Der Sommer hat sich nun endgültig verabschiedet und dem Herbst das Zepter übergeben. Damit endet auch die Saison der Freibäder, auch in Eilenstedt. Anlass, einen Blick zurück auf die Saison 2025 zu werfen - in der es für den das kommunale Bad unterstützenden Freibad-Förderverein wieder einiges an Herausforderungen zu bewältigen galt.