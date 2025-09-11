weather regenschauer
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Wernigerode
    4. >

  4. Urlauberschwund in einem Bundesland: Harz-Tourismus im Wandel: Mehr Gäste aus dem Ausland, Boom bei Camping und Ferienwohnungen

Urlauberschwund in einem Bundesland Harz-Tourismus im Wandel: Mehr Gäste aus dem Ausland, Boom bei Camping und Ferienwohnungen

Der Harz wird zum Geheimtipp für Urlauber aus dem Ausland: Dänen und Niederländer entdecken die Region zunehmend für sich. Neben dem anhaltenden Boom auf Campingplätzen entscheiden sich immer mehr Familien gezwungenermaßen gegen Urlaub im Hotel und für Ferienwohnungen.

Von Holger Manigk 11.09.2025, 18:15
Camping-Urlaub im Harz bleibt angesagt - wie hier im Harz-Mountain-Camp am Schierker Stern.
Camping-Urlaub im Harz bleibt angesagt - wie hier im Harz-Mountain-Camp am Schierker Stern. Archivfoto: Sabine Volkmann/Harz-Camping

Wernigerode/Goslar. - Der Harz bleibt als Urlaubsregion gefragt - das belegen Zahlen der statistischen Landesämter. Doch zwischen den drei Bundesländern mit Anteil am Mittelgebirge - Sachsen-Anhalt, Thüringen und Niedersachsen - gibt es dabei gravierende Unterschiede.