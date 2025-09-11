Urlauberschwund in einem Bundesland Harz-Tourismus im Wandel: Mehr Gäste aus dem Ausland, Boom bei Camping und Ferienwohnungen
Der Harz wird zum Geheimtipp für Urlauber aus dem Ausland: Dänen und Niederländer entdecken die Region zunehmend für sich. Neben dem anhaltenden Boom auf Campingplätzen entscheiden sich immer mehr Familien gezwungenermaßen gegen Urlaub im Hotel und für Ferienwohnungen.
Wernigerode/Goslar. - Der Harz bleibt als Urlaubsregion gefragt - das belegen Zahlen der statistischen Landesämter. Doch zwischen den drei Bundesländern mit Anteil am Mittelgebirge - Sachsen-Anhalt, Thüringen und Niedersachsen - gibt es dabei gravierende Unterschiede.