Urlauberschwund in einem Bundesland Harz-Tourismus im Wandel: Mehr Gäste aus dem Ausland, Boom bei Camping und Ferienwohnungen

Der Harz wird zum Geheimtipp für Urlauber aus dem Ausland: Dänen und Niederländer entdecken die Region zunehmend für sich. Neben dem anhaltenden Boom auf Campingplätzen entscheiden sich immer mehr Familien gezwungenermaßen gegen Urlaub im Hotel und für Ferienwohnungen.