Der Harzer-Hexen-Stieg ist eine der bekanntesten Wanderwege der Region. Manche Stellen auf der knapp 100 Kilometer langen Route sind, besonders an steilen Passagen, sehr rutschig. Damit Wanderer besser und leichter an ihr Ziel kommen, wurde eine Stelle nun mit einem für die Region innovativen System ausgebessert.

Rübeland. - Mit seinen vielen Wanderwegen ist der Harz bei Einheimischen und Touristen ein beliebter Ort für ausgiebige Spaziergänge in der Natur. Bei den zahlreichen Wegen kann es schon einmal vorkommen, dass manche Passagen, gerade an steileren Punkten, für Wanderer nur noch schwer passierbar sind. Eine Stelle auf dem bekannten Wanderweg Harzer-Hexen-Stieg, die davon besonders betroffen gewesen ist, war nahe des Schieferbergs an der Talsperre Wendefurth. Nun wurde mit einem für die Harzer Region innovativen Projekt Abhilfe geschaffen.