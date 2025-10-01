Unterstützung für HSB gefordert Wirtschaftliche Misere der Harzer Schmalspurbahnen beschäftigt jetzt auch den Landtag
Der Landtagsabgeordnete Detlef Gürth hat eine Vorlage eingebracht, um aus Landessicht für die Harzer Schmalspurbahn zu sensibilisieren. Was der CDU-Politiker erreichen will.
Aktualisiert: 01.10.2025, 19:00
Magdeburg. - Die schwierige wirtschaftliche Situation der Harzer Schmalspurbahnen (HSB) mündet nun auch in einen Vorstoß auf Landesebene: Der CDU-Landtagsabgeordnete Detlef Gürth will mit einer Vorlage in Magdeburg für eine stärkere Unterstützung der hinsichtlich Streckenlänge und Dampflokeinsatz weltweit einmaligen Schmalspurbahn werben.