Der Landtagsabgeordnete Detlef Gürth hat eine Vorlage eingebracht, um aus Landessicht für die Harzer Schmalspurbahn zu sensibilisieren. Was der CDU-Politiker erreichen will.

Wirtschaftliche Misere der Harzer Schmalspurbahnen beschäftigt jetzt auch den Landtag

Ein Zug der Selketalbahn fährt durch das malerische Selketal zum Bahnhof Drahtzug.

Magdeburg. - Die schwierige wirtschaftliche Situation der Harzer Schmalspurbahnen (HSB) mündet nun auch in einen Vorstoß auf Landesebene: Der CDU-Landtagsabgeordnete Detlef Gürth will mit einer Vorlage in Magdeburg für eine stärkere Unterstützung der hinsichtlich Streckenlänge und Dampflokeinsatz weltweit einmaligen Schmalspurbahn werben.