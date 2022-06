Robin Pietsch hat in seiner „Küchenschlacht“-Woche mit sechs Hobbyköchen zu tun - hier Klaus Rottensteiner.

Wernigerode - Eine Kochshow mit Robin Pietsch – doch am Herd steht der Wernigeröder Sternekoch dieses Mal nicht. Ab Montag, 4. Juli, ist er in einem für ihn ganz neuen Job zu sehen – als Moderator der ZDF-Show „Die Küchenschlacht“. Damit schlüpft er in die Fußstapfen von Küchengrößen wie Alfons Schuhbeck und Johann Lafer. Nur ein vorübergehender Jobwechsel oder müssen Feinschmecker nun dauerhaft auf Pietschs Sterne-gekürten Menüs verzichten?