An dem Tag, an dem ihm Michelin-Sterne verliehen werden, schockt Robin Pietsch seine Fans. Der Wernigeröder Koch kündigt die Schließung eines seiner Restaurants an.

Wernigerode - Für Fans der gehobenen Gastronomie dürfte diese Nachricht ein Schock sein: Robin Pietsch schließt sein im Jahr 2012 eröffnetes Restaurant „Zeitwerk“ in Wernigerode. „Ende Mai machen wir die Tür endgültig dicht. Wer also noch bei uns essen möchte, muss sich beeilen“, sagt der 33-Jährige am Mittwoch, 9. März, gegenüber der Volksstimme augenzwinkernd. Ausgerechnet an dem Tag, an dem der renommierte Restaurantführer „Guide Michelin“ die erneute Sternen-Auszeichnung des Lokals bekanntgegeben hat.