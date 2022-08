Wandern Harzer Wandernadel und Blankenburger Tourismusbetrieb sagen Müll im Wald den Kampf an

Dieses Problem ist so alt wie das Wandern im Harz: Müll, der in der Natur liegen bleibt. Der Blankenburger Tourismusbetrieb und die Harzer Wandernadel wollen das an beliebten Ausflugszielen nun ändern.