Für die Pflege der Wanderwege rund um Wernigerode ist der Harzklub unerlässlich - nun verliert er seinen Vorsitzenden Volker Friedrich. Wie es jetzt für den Verein weitergeht und sich der scheidende Chef weiter engagieren will.

Harzklub Wernigerode in Existenznot: Langjähriger Vereinschef tritt ab - aber nicht so ganz

Volker Friedrich legt nach mehr als zweieinhalb Jahrzehnten sein Amt als Harzklub-Chef in Wernigerode nieder, bleibt dem Verein aber in anderer Funktion erhalten.

Wernigerode. - Angedroht hatte er seinen Rückzug schon mehrfach, nun macht Volker Friedrich Ernst: Nach 27 Jahren hängt der Vorsitzende des Harzklub-Zweigvereins Wernigerode seinen Chefposten an den Nagel. Doch ganz aufhören will der 71-Jährige nicht in der Organisation, die sich um Wanderwege und Brauchtum kümmert.